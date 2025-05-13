Нумеролог Нонна Мусалян назвала опасность переговоров 15.05 / © ТСН

Реклама

На днях в Украине в очередной раз обратили внимание на то, что российский президент Владимир Путин в войне против нашей страны так или иначе использует определенную комбинацию цифр, где в очередной раз фигурирует мистическое число 6.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Год назад нумерологи прокомментировали, что армия РФ запускала по Украине несколько раз по 36 «Шахедов» и столько же ракет. По данным эзотериков, в нумерологии — это число разрушений.

Реклама

А на днях Путин сделал заявление, что предлагает начать переговоры 15 мая, хотя до сих пор окончательно и неизвестно, будет ли он там присутствовать лично или направит своих представителей. Комментаторы в соцсетях обратили внимание, что в сумме эти цифры хоть и не равны 36, но снова есть число 6.

Но, как рассказала в комментарии для ТСН.ua нумеролог и неопсихолог Нонна Мусалян, говоря о числе 15, в действительности дело не в шестерке.

«Да, в сумме — шесть, но 15 — это энергия дьявола. Это 15 аркан с точки зрения нумерологии. Это если мы берем по арканам, по энергиям. Может быть обман, какой-то соблазн, какой-то подвох, манипуляция. Но еще этот день дает сумму 20 (15+5)», — говорит Нонна Мусалян.

О числе 20 она рассказывает, что это может означать и то, что в этот день могут быть приняты решения, потому как двадцать в таро означает суд.

Реклама

«Или эта встреча будет знаковой для нас, или будет ухудшение в военном плане», – предполагает Нонна Мусалян.

И по ее мнению, и по мнению других украинских нумерологов, в Кремле есть свои шаманы и эзотерики.

«Там точно есть. Может, они какие-то коды и используют», — говорит нумеролог.

И добавляет, что дата начала полномасштабного вторжения, цифра 2 и цифра 4 в сумме, как и 1+5, дают 6.

Реклама

"В целом, числа 3, 6 и 9 очень сильны", - резюмирует Нонна Мусалян.

Ранее сообщалось, что известный астролог назвал дату, когда закончится война .

Читайте также: