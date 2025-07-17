Перелом войны в Украине и ракетные удары по Москве: астролог Влад Росс шокировал предсказанием

Влад Росс / © ТСН

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Известный астролог Влад Росс сделал новое предсказание о войне в Украине. Он рассказал, что наше государство победит агрессорку, а по Москве еще полетят украинские ракеты.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен«.

Влад Росс отметил, что 13 июля произошел перелом в войне России против Украины. А уже в августе на Москву полетят украинские дальнобойные и баллистические ракеты.

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«Сейчас произошел перелом войны в Украине. Мой прогноз сбывается: после 13 числа совсем изменилась война в Украине. Украина в этой войне уже победила, потому что 13 июля произошел большой перелом. Тогда Трамп заявил о помощи с ПВО и дальнобойные ракеты. Они еще полетят по Москве. Август — это самый ужасный месяц для РФ. Инфляция, падение банковской системы и ракетные удары. 13 июля включился гороскоп победы Украины в этой войне», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.