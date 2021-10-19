Период ретроградного Юпитера завершился: что следует делать дальше

Директный Юпитер - это 65 дней уникальных возможностей.

19 октября Юпитер перестал быть ретроградным и вернулся к нормальному движению и перед нами открываются 65 дней новых возможностей.

Юпитер акцентирует духовные и философские темы. Это хороший период для изучения философии, проведения исторических исследований и др. Время подходит для возобновления социальных и бизнес-проектов, связанных с темами Юпитера: высшее образование, юридические вопросы, благотворительность, международные связи, исследования, религия и философия.

Юпитер: астрономия

Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном, Юпитер классифицируется как газовый гигант. Обладая огромным (по нашим меркам) гравитационным полем, Юпитер время от времени притягивает к себе разный космический «мусор», бороздящий просторы космоса.

Юпитер: мифология

Планета была известна людям с глубокой древности, что нашло своё отражение в мифологии и религиозных верованиях различных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца

Юпитер: астрология

В астрологии Юпитер считается самой доброй планетой Солнечной системы и имеет свойство увеличивать и расширять все, к чему относится. Принято считать, что он приносит подарки судьбы, когда проходит по благоприятному знаку зодиака, расширяет границы нашей духовности и дает успехи во многих начинаниях. В астрологии Юпитер – "звезда королей".

Юпитер в астрологии считается планетой удачи, щедрости, благородства, оптимизма и успеха. Но это и духовно-философская планета, которая отвечает за наши жизненные принципы и идеалы, мировоззрение, отношения с социумом и наши намерения.

Ретроградное и директное движение

У каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути.

Ретроградное движение — это иллюзорный побочный эффект скорости планеты и ее близости к Земле. Когда планета максимально приближается к Земле, кажется, что она движется назад. Это похоже на то, как Земля требует, чтобы планета отступила и переосмыслила то, что она делает. Продолжительность цикла ретроградности каждой планеты разная. Ретроградные планеты — это не врожденные проклятия или благословения, потому что ваша свободная воля и намерение всегда действуют.

Ретроградность - это чисто визуальный эффект, и планеты никогда не сходят со своих орбит.

Директный Юпитер: что нужно делать

активно заявлять о себе в социальном пространстве;

организовывать обучающие программы, которые объединяют людей и направлены на обмен опытом;

развивать общение с людьми из других стран;

отправляться в дальние путешествия;

делиться с людьми своей картиной мира и точкой зрения;

заниматься туристическим бизнесом;

делиться с людьми своими наработанными талантами;

заниматься оформлением документов и всеми юридическими делами;

заниматься издательским и рекламным делом;

применять активно иностранные языки на практике.

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