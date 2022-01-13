Первое полнолуние 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Первое полнолуние 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Срывы, стрессы, паника, тревожность возможны в период полнолуния.

18 января над Землей взойдет первое полнолуние в 2022 году в астрологическом знаке зодиака Рака.

Полнолуние в январе 2022: названия

Это январское полнолуние, согласно календарям разных народов, называют Луной волка. Также это полнолуние называют Луной тишины, Луной снега, Луной холода, Луной целомудрия, Луной зимы. Эзотерики считают, что в это полнолуние необходимо экономить энергию, нужно заниматься только своими личными проблемами.

А волчьей Луной январское полнолуние называли именно североамериканские индейцы. Этот термин происходит от коренных американцев из-за того, как волки сильно воют в зимние месяцы.

Луна: астрономия

Луна — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

Луна появилась около 4,51 млрд лет назад, немного позже Земли. Наиболее популярна гипотеза о том, что Луна сформировалась из осколков, оставшихся после гигантского столкновения Земли и Тейи — планеты, схожей по размерам с Марсом. Луна является единственным внеземным астрономическим объектом, на котором побывал человек.

Луна: мифология

Луна — в древнеримской мифологии богиня Луны. Неясно, была ли Луна чисто латинским божеством или перешла к римлянам от другого народа. Ей не было посвящено ни празднеств, ни жреческих должностей; её имя не упоминается в древнем календаре. Часто замечаемое в римской религии сопоставление мужского и женского божества имело место и в данном случае. Луна почиталась совместно с солнцем, чьим богом был Сол.

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Всего вероятнее, что под именем Луны подразумевалась богиня Диана (у греков Селена), культ которой перешёл к латинянам из Кампании. Храм богини Луны находился на Авентине, возле храма Цереры.

Луна: символизм

Луна символизирует изобилие, циклическое обновление, бессмертие, оккультную силу, изменчивость, интуицию и эмоции. Древние люди измеряли по циклам Луны время. Появление и исчезновение Луна стало космическим образом земных циклов в животном и растительном мирах - рождения, роста, старения, смерти и возрождения. По лунному календарю планировали свою жизнь политики, полководцы и миллионеры.

Полнолуние: астрология и эзотерика

Полнолунием называется период лунного цикла, при котором светило достигает пика своего роста, при этом считается, что его влияние на все живое усиливается и достигает максимального уровня. Специалисты считают, что в это время растения растут особенно быстро, все восстановительные процессы повышаются в разы, обмен веществ активизируется.

Луна в период полнолуния прячется за Землей от Солнца, и наблюдатели могут увидеть всю её поверхность. Период, в который мы наблюдаем полную Луну, так и называется – фаза полнолуния. Срывы, стрессы, паника, тревожность – это также возможно в период полной Луны.

Полнолуние 18 января 2022 в Раке: особенности

Первое полнолуние 2022 года приходится на водный, интуитивный знак Рака. Для восприимчивых к влиянию Луны людей полнолуние в Раке – очень сложный период. Чувства обострены, эмоции на пределе. Людям с сильно развитой интуицией может показаться, что они знают ответы на вопросы раньше, чем услышат их. Но эти чувства обманчивы.

Полнолуние 18 января 2022: что нужно делать

разумно рисковать;

стричь волосы;

есть свежие продукты;

вывести отношения на новый уровень;

быть внимательным;

делать все, что давно хотели и планировали, но не решались.

Полнолуние 18 января 2022: что категорически запрещено

воздержаться от употребления алкоголя;

доверять своей интуиции;

воздержаться от дорогостоящих покупок и больших трат;

отправляться в путешествие.

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