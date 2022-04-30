Первый коридор затмений в 2022 году: что нужно делать и что категорически запрещено

Во время коридора затмений будет рушиться все, в чем не было стабильности.
Частичное солнечное затмение 30 апреля начнет первый в 2022 коридор затмений, хотя его влияние началось ощущаться за две недели до первого затмения.
Коридор затмений: что это
Коридор затмений - это период, когда лунное и солнечное затмения следуют одно за другим, с небольшим промежутком.
Коридор затмений: особенности
Каждый коридор затмений на нас влияет по-разному, но у каждого коридора все таки есть кое-что общее. Они рушат барьеры и старый порядок, несут изменения. После каждого коридора затмений людей ждут кардинальные перестройки в их жизни.
Будет рушиться все, в чем не было стабильности, например, неискренние и негармоничные отношения, нелюбимая работа, нестабильные финансовые дела, неправильные цели, лживая личная жизнь.
Первый коридор затмений в 2022: когда произойдет
Первый в 2022 году коридор затмений произойдет с 30 апреля и продлится по 16 мая 2022 года. Он начнется с частичного солнечного затмения 30 апреля в 23:42 (время киевское) и закончится полным лунным затмением 16 мая в 7:14 (время – киевское).
Коридор затмений 2022: что категорические запрещено делать
- Начинать новые проекты.
- Летать на самолетах.
- Активно общаться, участвовать в развлечениях.
Коридор затмений 2022: что нужно делать
- Избавляться от вредных привычек и склонностей.
- Освобождаться от психологических зависимостей.
- Хорошо гармонизировать свои мысли.
- Посещать духовные места.
- Ездить в паломничество.
- Пересмотреть свой круг общения и отказаться от того, что вас тяготит, угнетает.
- Общайтесь с теми людьми, с которыми вам комфортно.
- Начинать новую жизнь с малых шагов.
Коридор затмений 2022: ритуал
До момента наступления затмения хорошо бы озвучить вслух то, от чего вы бы хотели избавиться, например, долги, болезни, неуверенность, а после — то, что вы бы хотели привлечь в свою жизнь, например, любовь, рождение ребенка, карьерный рост
Также всегда нужно помнить, что в коридоре затмений вас обязательно будут провоцировать на негативные поступки, чтобы заложить для вас плохой цикл на следующие 18,5 лет.
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