Первый ретроградный Меркурий 2022: что обязательно нужно делать и чего категорически избегать

Первый ретроградный Меркурий 2022: что обязательно нужно делать и чего категорически избегать

Ретроградность – это оптическая иллюзия для условного наблюдателя с Земли, которая возникает из-за разной скорости движения планет.

Ретроградным Меркурий в 2022 году станет 14 января.

В начале 2022 года быстроногий Меркурий снова станет ретроградным. Начнется этот период 14 января и продлится до 4 февраля. Поэтому собрали для вас информацию об ретроградности этой планеты, а главное - что обязательно нужно делать и чего категорически стоит избегать в этот период.

Ретроградность планет: что это такое

У каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения: это директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела. А ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. Двигаться вспять могут все планеты, кроме Солнца и Луны. У каждой планеты есть своя зона влияния, и в ретроградный период именно она и прорабатывается с точки зрения эзотерики.

Но помните, что на самом деле планеты никогда не движутся ретроградно. Ретроградность – это оптическая иллюзия для условного наблюдателя с Земли, которая возникает из-за разной скорости движения планет. Поэтому периодически возникает впечатление, что та или иная планета дает задний ход.

Меркурий: астрономия

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, наименьшая из планет земной группы. Ее период обращения вокруг Солнца составляет всего 87,97 земных суток — самый короткий среди всех планет Солнечной системы. После лишения Плутона в 2006 году статуса планеты к Меркурию перешло звание самой маленькой планеты Солнечной системы.

Меркурий: мифология

Меркурий — в древнеримской мифологии бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения, сын бога неба Юпитера. К его атрибутам относятся жезл кадуцей, крылатые шлем и сандалии, а также часто денежный мешочек.

По имени быстроногого бога римлянами была планета Солнечной системы Меркурий, поскольку она движется по небу быстрее других планет. Открыв ртуть, средневековые алхимики назвали новое вещество именем бога Меркурия. В древнегреческом пантеоне Меркурию соответствует Гермес.

Меркурий: астрология и эзотерика

Астрологи считают, что во время ретроградного Меркурия происходят разные неприятности - проблемы на работе и конфликты с близкими. Эзотерики считают, что Меркурий управляет связью, путешествиями и технологиями, может выйти из строя техника, поездки могут отменить, а в рабочих делах наступить недопонимание, и бывшие возлюбленные могут снова появиться на горизонте.

Специалисты считают, что периоды ретроградности нужно воспринимать осознанно, чтобы вести себя в это время правильно. Например, с точки зрения эзотерики, именно ретроградный Меркурий дает возможность возобновить контакты с давними друзьями, помириться после давней размолвки или навести лад в деловых документах.

Ретроградный Меркурий: сколько раз в году

Ежегодно Меркурий имеет минимум три периода ретроградности примерно по 20-24 дня каждый. Такие отрезки времени характеризуются всевозможными задержками и препятствиями в делах, недоразумениями, ошибками при оформлении документов, опозданиями и нерешительностью.

Ретроградный Меркурий 2022: точные даты

В 2022 будет 3 периода ретроградного Меркурия

14 января — 04 февраля 2022 года; 10 мая — 03 июня 2022 года; 10 сентября — 02 октября 2022 года.

Ретроградный Меркурий 2022: что нельзя делать

начинать что-то новое;

принимать важные решение;

путешествовать;

возобновлять старые знакомства;

откладывать завершение дел.

Ретроградный Меркурий 2022: что нужно сделать

дописать научную работу,

грамотно оформлять документы;

проверить действительность паспортов и банковских карт;

навести порядок в текущих бумагах,

удалить неактуальные данные;

обновить сайты, страницы в соцсетях;

заняться ребрендингом.

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