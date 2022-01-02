Первый звездопад года Квадрантиды: где и когда смотреть и как правильно загадывать желания

Первый звездопад года Квадрантиды: где и когда смотреть и как правильно загадывать желания

В течение пика этого звездопада может упасть от 40 до 250 метеоров.

Квадрантиды — первый из трех мощнейших метеорных потоков в течение года, последующие два — Персеиды в августе и Геминиды в декабре.

Квадрантиды: что это такое

Квадрантиды начинаются с 28 декабря и заканчиваются 7 января, максимум приходится на утренние часы 3-4 января. К сожалению, наблюдатели из Южного полушария не смогут наслаждаться этим зрелищем. Чем севернее наблюдатель, тем лучше условия для наблюдений. В основном, Квадрантиды дают большое количество слабых метеоров со средней скоростью.

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Свое название метеорный поток взял из уже не существующего созвездия Стенного Квадранта. Радиант – место, откуда наблюдателю с Земли, кажется, что именно с этой точки вылетают звезды, находится в созвездии Волопаса на границе между Драконом и Геркулесом.

Метеорный поток Квадрантиды: астрономия

Узкий поток метеоров не связан с какой-либо из известных комет, а возникающий звездный дождь очень непостоянен, так что его пик длится недолго.

В пиковый период в час может упасть от 40 до 250 метеоров.

Звездопад Квадрантиды: как и где наблюдать

Квадрантиды обладают идеальными условиями видимости по всей территории Украины. Луна не помешает наблюдению метеоров, ведь как раз будет новолуние. В северном полушарии Квадрантиды лучше всего наблюдать примерно с 11 часов вечера по местному солнечному времени до рассвета, при этом радиант (место откуда якобы "вылетают" падающие звезды) набирает высоту в течение всего указанного периода.

Для комфортного наблюдения Квадрантид необходимо одеться согласно погоде.

Лучше смотреть звездопад, естественно, в темное время суток, особенно, когда не мешают огни большого города и Луна. Направление – ковш созвездия Большая Медведица. Чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид.

Звездопад Квадрантиды: как правильно загадывать желания

Обязательно стоит увидеть падающую звезду и загадать желания. Следует загадывать желания для себя, а не для других людей. Стоит подумать о том, что поможет вам развиваться и двигаться дальше в этом году – ведь продолжается новолуни, которым связан, с точки зрения эзотерики, с ростом. Думайте в положительном ключе, загадывая желание, и мысленно избавьтесь от негатива.

Также звезде может шепнуть звезде свою мечту. Для этого ее заранее формулируют на листе бумаги и вместе с ним уходят на улицу, поднимая написанное к небу.

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