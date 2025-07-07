Пессимистический прогноз об Украине: жуткое предупреждение от "живого Нострадамуса"

Наша планета становится все более страшной и дестабилизирующей, говорит одиозный «провидец»

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«Живой Нострадамус» Атос Саломе из Бразилии считает, что наша планета становится все более страшной и дестабилизирующей, а миру, к которому мы привыкли, скоро придет конец.

Об этом пишет Daily Mail.

Саломе прогнозирует в мире «войну без танков и ракет».

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«Война, сосредоточенная на цифровых разрушениях, которые — в скором будущем — опустошат наши спутниковые системы, наши банки и аэропорты, повлекшие хаос», — пишет он в своей колонке.

Первыми проявлениями этой невидимой атаки «провидец» называет случайные отключения электроэнергии, которые происходили в последние месяцы в некоторых частях Европы, включая 23-часовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии в конце апреля, парализовавшее значительную часть населения.

По его мнению, этот инцидент является якобы результатом кибер-альянса между Китаем и Россией, целью которого является саботаж энергетической инфраструктуры США, континентальной Европы и Японии, чтобы поставить их граждан на колени.

Атос Саломе

«Это только начало, и именно поэтому НАТО и военные стратеги из Великобритании, США и Израиля проводят тайные встречи, чтобы выработать, как бороться с этим неосязаемым врагом», — пугает новый «Нострадамус».

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Он утверждает, что наша планета становится все более страшной и дестабилизирующей. Старые представления постепенно исчезают, заменяясь новыми финансовыми системами и альянсами, которые мы едва узнаем. По его мнению, географические границы скоро потеряют смысл, они будут заменены новыми финансовыми экосистемами, независимыми от традиционных бывших осей власти. А публично политические и богатые элиты будут «создавать иллюзию стабильности, в то же время тайно готовясь к катастрофе».

Прекращение огня между Ираном и Израилем, объявленное Дональдом Трампом, было лишь «театром действий», пишет Саломе. Он утверждает, что конфликт на Ближнем Востоке не только продолжится, но и распространится на Турцию.

Что касается Украины, то здесь у «Живого Нострадамуса» очень пессимистический прогноз.

«К марту 2026 года Украина будет раздроблена, а пророссийские регионы будут признаны на международном уровне. За кулисами Китай будет тянуть за ниточки», — пишет он.

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Что ж, украинцы, а особенно Силы обороны, имеют свое мнение. Убеждены, что такое «пророчество» эпатажного бразильца никогда не сбудется.

Заметим, что еще месяц назад «живой Нострадамус» утверждал, что война в Украине завершится в 2025 году без официальной победы любой из сторон с «замороженными» границами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.