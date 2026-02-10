Петля Меркурия с 12 февраля до 8 апреля 2026 года: что нас ждет в это время

Петля Меркурия с 12 февраля до 8 апреля 2026 года

Рыбы — знак, в котором логика растворяется в интуиции, а факты уступают место символам. Здесь, в водной стихии, где всё зыбко, текуче и многослойно, привычные правила перестают работать. В таких условиях Меркурий перестаёт быть просто вестником новостей и становится проводником между мирами: между сказанным и несказанным, между прошлым и будущим, между тем, что мы понимаем умом, и тем, что ощущаем сердцем, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Знак Зодиака Рыбы — это пространство тонких вибраций, управляемое Нептуном и Юпитером. И именно в этой водной стихии, в её туманах и глубинах, 12 февраля начинается ретроградная петля Меркурия — петля причин и следствий. Транзит раскрывает качества, которые редко проявляются в повседневной жизни. Это путешествие, где каждая деталь становится подсказкой, каждый диалог — отражением, а каждая пауза — дверью к пониманию происходящего.

Хотя в Рыбах Меркурий формально находится в изгнании и падении, это не делает его слабым или неэффективным. Напротив — планета в статусе проявляется ярко, но иначе. Она перестаёт быть строгим аналитиком и превращается в поэта, мистического проводника, переводчика между сознанием и подсознанием.

Если в других знаках Меркурий работает через логику, структуру и факты, то в Рыбах он действует через то, что невозможно измерить: через образы, ассоциации, ощущения, тонкие намёки. Именно здесь включается особый тип мышления: образное, нелинейное, многослойное, интуитивное.

Люди, у которых натальный Меркурий в Рыбах (такое положение может быть только у Овнов, Водолеев и Рыб) способны без выстраивания цепочек видеть целостную картину, чувствуют и знают, не пытаясь доказывать свою правоту.

Так рождается то, что можно назвать «логикой пятого измерения». Логикой, в которой понимание приходит не через расчёт, а через озарение. Через символ, сон, знак, музыку, случайную фразу, внутренний шёпот.

И когда Меркурий становится ретроградным в этом знаке, эта способность усиливается многократно. Мы начинаем замечать связи, которые раньше ускользали. Считывать глубинные смыслы там, где раньше видели только поверхность. События, слова, встречи — всё начинает звучать иначе, будто в них спрятан дополнительный слой информации.

Петля ретроградности Меркурия в Рыбах дает возможность увидеть невидимое, услышать то, что давно пытается достучаться. Также приходится возвращаться к темам, которые требуют не логического решения, а внутреннего понимания.

В такой фазе планета приглашает нас замедлиться, закрыть глаза и почувствовать мир иначе. Важно доверять интуиции, научиться читать между строк, замечать знаки, которые Вселенная расставляет на нашем пути.

И чем глубже мы позволяем себе погрузиться в эту водную логику, тем яснее становится то, что раньше казалось туманным. Потому что в Рыбах ясность приходит не через ум — а через глубину.

Начало петли — 12 февраля, 9° Рыб

С этого момента события начинают «завязываться». Мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся обычными, но позже окажутся ключевыми. Это точка входа в коридор причин и следствий.

Стационарно ретроградный Меркурий — 25 февраля, 23° Рыб

Соединение с Венерой делает этот день особенно чувствительным. Это момент замедления перед разворотом в ретро фазу: привычный ритм мыслей меняется, появляется ощущение паузы, внимание переключается внутрь.

Венера добавляет акценты по темам отношений, любви, ценностей, финансов.

Это день, когда прошлое может постучаться в дверь — чтобы мы переосмыслили его и вынесли уроки. Интуиция становится громче, а тонкие сигналы — яснее.

Ретроградный Меркурий — с 26 февраля по 20 марта

Это период возвратов, обнаружений, пересмотров и ошибок, которые ведут к обновлению. Для этих дней характерны: технические сбои, задержки, неожиданные повороты, необходимость перепроверять информацию, возвращение старых тем, людей, идей.

Но именно в этих паузах рождаются новые решения. Ретро‑Меркурий в Рыбах учит нас слышать не факты, а смыслы.

7 марта — соединение R Меркурия с Солнцем

В 13:02 по киевскому времени Меркурий соединяется с Солнцем в 17° Рыб — начинается новый четырёхмесячный цикл Меркурия. Это момент озарений: знаки становятся очевиднее, разговоры и встречи приобретают судьбоносный оттенок, интуиция подсказывает больше, чем логика.

Разворот в директ — 21 марта, 9° Рыб

Меркурий становится стационарным и разворачивается в прямое движение в соединении с Восходящим Лунным Узлом. Это точка максимальной концентрации энергии: приходит ясность, проявляются истинные причины событий, мы видим направление, куда ведёт наш путь.

Ситуации могут проявиться как зеркало, отражая наши слова, мысли и поступки. То, что открывается в третьей декаде марта, связано с будущим развитием и задачами души.

22 марта — движение вперёд

Меркурий снова идёт директно, но ещё внутри петли. С этого дня многое начинает вставать на свои места. Сложности ретро периода постепенно растворяются.

Завершение петли — 8 апреля, 23° Рыб

После почти двух месяцев пауз, переигрываний, возвратов и оживших тем прошлого Меркурий завершает свою петлю. Мы возвращаемся туда, где всё началось 12 февраля, но уже с другим взглядом, опытом и пониманием. Приходит осознание, зачем были нужны задержки, сбои и остановки. Это момент, когда пазл складывается, задачи решаются, завершаются долгоиграющие процессы.

Больше всего напряжения могут почувствовать те, у кого Солнце и/или Меркурий в: Близнецах, Деве, Стрельце. Петля Меркурия в Рыбах выводит представителей этих знаков из привычной логики, структуры и ясности в пространство тумана, интуиции и неопределённости.

В позитивном плане, особенно восприимчивы к этому транзиту те, у кого Солнце и/или Меркурий в: Рыбах, Раке, Скорпионе. Это время возможностей, благодаря приобретенному жизненному опыту. А также освобождения от привязок прошлого, устранения давних конфликтов.