Пик метеорного потока Персеиды 12–13 августа 2025 года: как загадывать желание, чтобы оно исполнилось

Персеиды / © Reuters

Реклама

Ежегодно в августе Земля проходит сквозь шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, создающей невероятное зрелище — метеорный поток Персеиды. В 2025 году его пик придется на ночь с 12 на 13 августа. Это время, когда можно увидеть до 60–100 ярких «падающих звезд» в час. Во многих культурах существует традиция загадывать желания, видя метеор, ведь считается, что в этот момент открываются особые энергетические «ворота Вселенной».

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Как загадывать желание на Персеиды, чтобы оно свершилось

Формулируйте четко и положительно. Избегайте частицы «нет» и отрицательных формулировок. Например, вместо "Я не хочу быть одиноким" говорите "Я в счастливых и гармоничных отношениях". Визуализируйте результат. Представьте, что ваше желание уже исполнилось – почувствуйте эмоции радости и благодарности. Запишите желание. Это поможет закрепить намерение на подсознательном уровне. Сосредоточьтесь на одном самом важном. Хотя метеоров будет много, самый сильный эффект имеет одно четкое желание. Спасибо Вселенной. После того как загадали, скажите мысленно или вслух «Спасибо», чтобы закрепить энергетический обмен.

Лучшее время для наблюдений

Астрономы советуют выходить на открытое место с минимальным искусственным освещением после полуночи до рассвета. В 2025 году Луна не будет мешать наблюдениям, поэтому условия будут почти идеальными.

Реклама

Пик Персеид — это не только невероятное небесное шоу, но и отличная возможность настроиться на позитив, загадать желания и верить в его исполнение. Даже если вы не поклонник эзотерики, ночь под звездопадом оставит в памяти незабываемые впечатления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.