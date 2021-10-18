Пик звездопада Ориониды: когда и где смотреть и как загадывать желания

Пик звездопада Ориониды: когда и где смотреть и как загадывать желания

Ориониды — метеорный поток, метеоры которого кажутся вылетающими из созвездия Ориона.

20-21 октября 2021 года наступит максимум действия метеорного потока середины осени - Орионид. Рассказываем, как смотреть за этим метеорным потоком и как правильно загадывать желание.

Ориониды: когда пик

Ориониды - это метеорный поток, который традиционно наблюдается в октябре. В период активности со 2 октября по 29 октября, с максимумом 20 - 22 октября, можно увидеть в среднем 20 - 25 метеоров в час, радиант расположен между созвездиями Ориона и Близнецов. В начале октября радиант находится между звездами лямбда-Ориона и дзета-Тельца и движется в сторону Близнецов. Звездопад порожденный кометой Галлея. Эта комета дает еще одну активность - эта-Аквариды.

Орион - одно из самых заметных созвездий на небосводе. Расположен на небесном экваторе. Назван в честь греческого мифического охотника Ориона. Созвездие содержит много ярких звезд, в расположении которых узнается фигура человека.

Ориониды: как и где смотреть

В ночь со среды на четверг, с 21 на 22 октября, метеорный поток Ориониды, образованный знаменитой кометой Галлея, достигнет максимума активности. Метеоры Орионид очень быстрые, поэтому их легко пропустить, но этот метеорный поток действительно достоин вашего внимания.

Начинайте наблюдение за Орионидами после полуночи и до двух ночи.

Наблюдая за Орионидами, обратите внимание на длинные вспышки света, которые они производят в небе. Наберитесь терпения — вашим глазам потребуется не менее 20 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Для того чтобы увидеть метеоры в небе, не стоит использовать телескопы и бинокли, они предназначены для менее подвижных объектов.

Возьмите с собой спальные мешки, пледы или лежаки, не забудьте термос с горячим чаем, и смело отправляйтесь на “охоту” за метеорами. Это прекрасная возможность для того, чтобы провести время на природе, подальше от городской суеты. Не забывайте делиться вашими впечатлениями и фотографиями в социальных сетях.

По возможности найдите место с небольшим световым загрязнением. Мобильные приложения отлично подходят для поиска созвездий, но не смотрите на экран телефона во время просмотра метеоритного дождя.

Для того чтобы увидеть звездопад, нужно смотреть на юго-восток. Визуально будет казаться, что метеоры будут вылетать из созвездия Ориона, которое в этот момент будет находиться высоко. Тем, кто соберется смотреть звездопад, следует помнить, что даже в случае идеальной погоды наблюдениям может несильно помешать Луна.

Звездопад Орионды: как правильно загадать желание

Загадывать желание на падающую звезду — давняя традиция.

С желанием важно определиться заранее. Можно даже записать его на небольшом листочке. Самое важное — не использовать в формулировке частицу "не": ее вселенная "не слышит". Говорите так, будто все уже сбылось, тогда мечта станет реальностью намного быстрее.

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