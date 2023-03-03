Планы Кремля сорвутся, а переворота в Молдове не будет — прогноз астролога

Что сейчас происходит в Молдове и какова вероятность госпереворота в стране, который планирует Москва?

Ситуация в Молдове будет достаточно тяжелой и нестабильной в первые месяцы весны.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал Владимир Бадиян – астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра.

По его словам, сейчас процесс в стране контролируемый.

"Очень много вбросов относительно государственного переворота в Молдове, столь же сильно и желание Кремля по этому поводу, но переворота не произойдет. Процесс пока контролируемый", — отметил астролог.

Он рассказал о событиях в Молдове и отметил, какова вероятность госпереворота в планируемом Кремлем там.

"Внутри Молдовы возможны военные столкновения. Ситуация будет достаточно тяжелой и нестабильной в течение полутора месяцев", – добавил астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.