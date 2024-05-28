Планы России сорвет смерть: таролог описала, как закончится война в Украине

Карты смерти и выбора указывают на то, что у Украины появится возможность выбора, государство сможет выйти из войны и остановить ее.

Война в Украине может завершиться постепенным выходом российских войск с территории государства. Оккупированные ныне земли снова будут под украинским флагом.

Такой прогноз дала таролог Елена Бюн.

Как рассказала Бюн, карты таро показывают, что Украине удастся вернуть под контроль свои территории, на которые будет немало претендентов. Таких претендентов много, ведь в украинской земле есть что-то уникальное, чего очень мало в мире. Все это держится в тайне. Верхушка украинских властей прекрасно об этом знает, однако молчит, утверждает таролог.

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Также выпали карты смерти и выбора. Это может означать, что у Украины появится возможность выбора, государство сможет выйти из войны и остановить ее. Именно поэтому на высшее руководство государства оказывается постоянное давление. В то же время существует надежда на общее решение, которое устроит всех, в частности Украину.

Бюн сообщила, что карты настойчиво указывают на то, что у России есть глобальные планы успеть что-то повторить.

"Кремль выполняет задачу, которую ему поставили кураторы, и готовится к длительной войне – об этом даже свидетельствует назначение нового министра обороны. Речь идет не только об Украине. Речь идет о большем, глобальном масштабе: войне в Европе, обо всех тех территориях, которые кремлевский режим планировал захватить", – рассказала таролог.

В то же время она отметила, что помешать планам россиян может стать чья-то смерть. Это не обязательно касается Кремля, смерть возможна и на глобальном уровне.

Бюн указала, что россияне постоянно готовят какие-то покушения, и сейчас они тоже что-то готовят. Таролог предупредила о возможном покушении для срыва мирного саммита в Швейцарии, ведь россияне не устраивает эта ситуация.

Напомним, как навещал старец Кирилл, самая тяжелая битва в войне будет в августе, но после нее Украина одержит победу.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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