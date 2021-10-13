Плутон перестал быть ретроградным: как пережить этот астрологический период

Плутон ответственный за трансформацию, изменение и возрождение.
В октябре Плутон перестал быть ретроградным и вернулся к прямому, то есть директному движению. Эзотерик Елена Кузьмич рассказала как пережить этот астрологический период.
Полгода Плутон находится в ретроградном движении и полгода в директном. Из-за этого может наблюдаться укрепление позиций правящих кругов и ослабление конкурентов. Поэтому стоит подготовиться к переменам, и игнорировать их не стоит.
Ретроградное и директное движение планет: что это такое
Ретроградным называется движение планеты на небе с востока на запад, противоположное прямому движению. Ретроградное движение – это оптическая иллюзия, возникающая из-за разности орбитальных скоростей планет. С точки зрения астрологии, ретроградность оборачивает положительные качества планет в обратную сторону.
В директном или прямом движении качества планет усиливаются.
Сильное влияние Плутона (как директного, так и ретроградного) проявляется в событиях мирового значения.
Самыми проблемными знаками под воздействием Плутона, который вышел из ретроградного периода, окажутся Овны и Весы.
Из-за директного Плутона у некоторых возможен статусный рост, укрепление влияния, усиление физического потенциала, успех в материальных делах. Также возможна смена деятельности, переезд в другой город, развод, социальный конфликт на личном уровне, который может привести к позитивным переменам. Прежние правила, с которыми вы могли мириться в прошлом, теперь не работают, ведь Плутон, ответственный за трансформацию, изменение и возрождение.
Плутон: астрономия
Плутон — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учета спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца — после восьми планет и Эриды. Первоначально Плутон считали девятой классической планетой, но с 2006 года он считается карликовой планетой и крупнейшим объектом пояса Койпера.
Плутон: мифология
Плутон — в древнегреческой и римской мифологии — одно из имён бога подземного царства и смерти. Начиная с V в. до н. э. это имя прибавлялось к более древнему имени Гадес или Аид и окончательно вытеснило его.
Плутон: астрология и эзотерика
Во время прямого движения Плутон важнее всего становится реализация собственных возможностей, в том числе изменение материального статуса. Эти изменения необходимы, как фактор развития и условие выхода из застоя.
Также Плутон дает возможность человеку принимать участие в коллективных, волевых действиях и позволяет занимать самые высокие должности.
Плутон способен проявлять себя в любой жизненной сфере, но все-таки ему ближе военное и техническое дело.
Эзотерики считают, что Плутон — это планета рока, смерти, катастроф, природных катаклизмов, противостояний. Также Плутон – это готовность к самопожертвованию.
Директный Плутон: что нужно делать
- подавать жалобы в госорганы;
- вносить предложения начальству по реорганизации бизнес-процессов в компании;
- брать на себя властные полномочия;
- просить повышение по службе и прибавку к зарплате;
- открывать бизнес;
- венчаться;
- крестить детей;
- делать важные покупки;
- начинать заниматься спортом;
- делать ремонт;
- переезжать на новое место жительства.
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