Плутон перестал быть ретроградным: как пережить этот астрологический период

Плутон перестал быть ретроградным: как пережить этот астрологический период

Плутон ответственный за трансформацию, изменение и возрождение.

В октябре Плутон перестал быть ретроградным и вернулся к прямому, то есть директному движению. Эзотерик Елена Кузьмич рассказала как пережить этот астрологический период.

Полгода Плутон находится в ретроградном движении и полгода в директном. Из-за этого может наблюдаться укрепление позиций правящих кругов и ослабление конкурентов. Поэтому стоит подготовиться к переменам, и игнорировать их не стоит.

Ретроградное и директное движение планет: что это такое

Ретроградным называется движение планеты на небе с востока на запад, противоположное прямому движению. Ретроградное движение – это оптическая иллюзия, возникающая из-за разности орбитальных скоростей планет. С точки зрения астрологии, ретроградность оборачивает положительные качества планет в обратную сторону.

В директном или прямом движении качества планет усиливаются.

Сильное влияние Плутона (как директного, так и ретроградного) проявляется в событиях мирового значения.

Самыми проблемными знаками под воздействием Плутона, который вышел из ретроградного периода, окажутся Овны и Весы.

Из-за директного Плутона у некоторых возможен статусный рост, укрепление влияния, усиление физического потенциала, успех в материальных делах. Также возможна смена деятельности, переезд в другой город, развод, социальный конфликт на личном уровне, который может привести к позитивным переменам. Прежние правила, с которыми вы могли мириться в прошлом, теперь не работают, ведь Плутон, ответственный за трансформацию, изменение и возрождение.

Плутон: астрономия

Плутон — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учета спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца — после восьми планет и Эриды. Первоначально Плутон считали девятой классической планетой, но с 2006 года он считается карликовой планетой и крупнейшим объектом пояса Койпера.

Плутон: мифология

Плутон — в древнегреческой и римской мифологии — одно из имён бога подземного царства и смерти. Начиная с V в. до н. э. это имя прибавлялось к более древнему имени Гадес или Аид и окончательно вытеснило его.

Плутон: астрология и эзотерика

Во время прямого движения Плутон важнее всего становится реализация собственных возможностей, в том числе изменение материального статуса. Эти изменения необходимы, как фактор развития и условие выхода из застоя.

Также Плутон дает возможность человеку принимать участие в коллективных, волевых действиях и позволяет занимать самые высокие должности.

Плутон способен проявлять себя в любой жизненной сфере, но все-таки ему ближе военное и техническое дело.

Эзотерики считают, что Плутон — это планета рока, смерти, катастроф, природных катаклизмов, противостояний. Также Плутон – это готовность к самопожертвованию.

Директный Плутон: что нужно делать

подавать жалобы в госорганы;

вносить предложения начальству по реорганизации бизнес-процессов в компании;

брать на себя властные полномочия;

просить повышение по службе и прибавку к зарплате;

открывать бизнес;

венчаться;

крестить детей;

делать важные покупки;

начинать заниматься спортом;

делать ремонт;

переезжать на новое место жительства.

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