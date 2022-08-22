Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал, удастся ли освободить все захваченные территории Украины

Победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев считает, что российская армия больше не сможет наступать. Теперь ВСУ приступят к освобождению оккупированных населенных пунктов.

Об этом он сказал в интервью "Главреду".

По его мнению, все захваченные территории освободить до конца года, вероятнее всего, не удастся.

"Некоторые города освоюодят – да. Некоторые – нет. Вы должны понимать, что вообще энергия войны она уже закончилась, как таковая для некоторых городов. Вы должны понимать, что это – поэтапная ситуация. Это не будет так, что там кто-то придет и скажет: "Все!", — отметил он.

По его прогнозу, освобождение начнется с юга Украины. Херсон и область будут освобождены, но это будет очень непросто.

"Херсон будет одним из первых деоккупированных городов. И это не может не радовать, потому что энергетически я уже вижу его деоккупированным. И там, конечно, просто… Ужас, который они там оставили и оставят, это будет еще та, как говорится, Буча", – сказал Гордеев.

По мнению экстрасенса, все территории вернутся в Украину и очень скоро.

"По датам, я даже не могу вам сказать. Но это будет очень скоро. И этих людей (коллаборантов – ред.) там уже не будет. То есть уже не будет Херсона, в котором какие-то люди кричат "мы за Россию", не будет Мариуполя, Донецка и Луганска, которые будут за Россию, не будет Крыма "мы за Россию", то есть мы должны понять, что те люди, которые сейчас за Россию, побегут в Россию", — резюмировал Гордеев.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи спрогнозировали сроки окончания боевых действий.

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