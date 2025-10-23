- Дата публикации
Победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием о "конце" Путина
Экстрасенс предсказала смерть Путина.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала смерть российского диктатора Путина.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале
Таролога спросили, возможно ли в Венгрии ликвидировать Путина. На это она ответила, что «конец не за горами».
«Я вам так скажу — конец не за горами, мы с вами его обязательно увидим и отпразднуем», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
