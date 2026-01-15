Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала город, после оккупации которого Россия хочет закончить войну

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, что Россия планировала выйти к Одессе и после оккупации юга Украины закончить войну.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова подтвердила, что оккупанты хотели оккупировать юг Украины и, вероятно, таким образом закончить войну.

«Планировала, потому что мы с вами видели планы, которые были связаны с водой, переправами», — сказала она.

Таролог подчеркнула, что оккупантам это не удастся

Яна Пасынкова отметила, что хоть и российские войска в фейковом Приднестровье заблокированы, однако угроза для Украины сохраняется.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.