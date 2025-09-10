Победительница "Битвы экстрасенсов" ошарашила предсказанием о наказании для РФ из-за войны в Украине

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, что Европа планирует сурово наказать Россию из-за войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что ЕС действительно готовит строгие санкции против России.

«ЕС действительно готовит санкции против России. Причем это будет агрессивный и долговременный процесс и проект этих санкций. На Россию это повлияет плохо. Очень-очень плохо. Это хорошие новости», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.