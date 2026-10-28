Победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала вещим сном про Украину: "Будет три этапа"

Таролог сделала предсказание о будущем Украины / © УНИАН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова рассказала, что ей приснился пророческий сон об Украине. Она подчеркнула, что он свидетельствует о том, что у нас все будет хорошо.

Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

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Яна Пасынкова отметила, что ей приснился пророческий сон о будущем нашей страны.

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«Первый кадр — это ворона сбивает нашего аиста. Второй кадр — большая вода, наводнение, затопление. То есть проблемы, связанные с водой, с жидкостью. И третье — это просто солнышко. Вот просто яркое солнышко. Я думаю, что это хронология событий. Сейчас мы с вами находимся где-то на первом этапе. Ну что ж, значит, прорвемся», — подчеркнула победительница «Битвы экстрасенсов».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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