Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, что хочет оккупировать Россия и предупредила о хитром плане

Яна Пасынкова

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Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о планах россиян на фронте.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что россияне намерены взять в окружение вероятно два населенных пункта Украины.

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"Перед ними стоит задача до восьмого месяца присоединить две точки, два населенных пункта, два города. Два чего-то. Они не планируют резких атак в лоб. Они планируют обход, окружение. Такие у них планы и пусть они не сбываются", - сказала экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.