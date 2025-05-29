Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала "начало конца" в войне России против Украины

Война России против Украины / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала „начало конца“ России в войне против Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

«Мы с вами узнаем хорошие новости уже к 8 месяцу. Хорошие новости типа какое-то обновление власти, что-то новое. И что касается военной ситуации, то как только россияне будут думать, что они на коне и объявят о своих успехах — тогда будет начало конца», — сказала Яна Пасынкова.

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Эстрасенская также спрогнозировала события, которые будут свидетельствовать о провале России.

«Освобождение какой-то конкретной личности, ее выпустят из неволи. Это какой-то такой человек значимый. Варианта два — или освободят на свободу или от „страданий“, — заявила победительница „Битвы экстрасенсов“.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.