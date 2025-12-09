Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала важное для Украины событие: "Произойдет быстро"

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказывает конец правления диктатора Путина в РФ.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что для Украины главное — это победить российского диктатора Путина.

«Главное победить того бункерного, бункерную матрешку и всех копий. А так оно и произойдет. И это произойдет ой очень быстро, быстрее, чем мы с вами все думаем или можем представить. И уже нового короля туда готовят. Я бы сказала, какого-то такого велосатого или чернявого», — предсказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.