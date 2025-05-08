Победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила о новой опасности из-за войны в Украине: "Неожиданно"

Яна Пасинкова

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Россияне могут готовить удар по еще одному направлению фронта. Речь идет о Херсонской и Николаевской областях.

Об этом на своем ютуб-канале сказала таролог, победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасинкова.

«Готовят удар. Готовят его неожиданно. Неожиданность будет. Будьте осторожны и передайте знакомым. Они думают произвести такой эффект: прийти с неожиданного места. Это там, где никто не ждет, набросать какой-нибудь хлам и по нему приехать. Это может быть какое-нибудь озеро или болото, разрушенный мост. Они с собой везут много палок. У них большое собрание, чтобы все позабросить и вот мы здесь. Надо ждать там, где не ждем», - сказала Яна Пасынкова.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.