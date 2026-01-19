Победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила о подлых планах России: "Хотят принудить к капитуляции"

Яна Пасынкова

Россия может продолжить массированные атаки по украинской энергетической системе, чтобы вынудить наше государство к капитуляции.

Об этом на своем ютуб-канале предсказала победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова.

Экстрасенска отметила, что российские оккупанты могут пытались сделать в Украине блэкаут.

«Такая угроза есть. Что-то связано с цифрой семь. Это может быть дата. Это может как-то связано быть с адресом, с координатами. Вот такое пусть не сбывается», — сказала она.

