Победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила о подлых планах России: "Хотят принудить к капитуляции"

Яна Пасынкова предполагает, что российские оккупанты могут снова атаковать украинскую энергосистему.

Яна Пасынкова

Яна Пасынкова

Россия может продолжить массированные атаки по украинской энергетической системе, чтобы вынудить наше государство к капитуляции.

Об этом на своем ютуб-канале предсказала победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова.

Экстрасенска отметила, что российские оккупанты могут пытались сделать в Украине блэкаут.

«Такая угроза есть. Что-то связано с цифрой семь. Это может быть дата. Это может как-то связано быть с адресом, с координатами. Вот такое пусть не сбывается», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

