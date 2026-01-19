- Дата публикации
Победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила о подлых планах России: "Хотят принудить к капитуляции"
Яна Пасынкова предполагает, что российские оккупанты могут снова атаковать украинскую энергосистему.
Россия может продолжить массированные атаки по украинской энергетической системе, чтобы вынудить наше государство к капитуляции.
Об этом на своем ютуб-канале предсказала победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова.
Экстрасенска отметила, что российские оккупанты могут пытались сделать в Украине блэкаут.
«Такая угроза есть. Что-то связано с цифрой семь. Это может быть дата. Это может как-то связано быть с адресом, с координатами. Вот такое пусть не сбывается», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.