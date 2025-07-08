Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела наказание для России: "Есть действительно хорошие новости"

Яна Пасынкова

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Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о наказании для России. Она отметила, что против агрессорки готовят новые санкции.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова предусмотрела реальное наказание для РФ в виде санкций.

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"Есть действительно хорошие новости. Готовят санкции против России. Будут такие палки в колесах, которых до этого не было. Руки будут связаны по швам, но есть две страны, которые первые полгода будут помогать обходить санкции. Но и эта помощь закончится очень быстро. Такое мне нравится", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.