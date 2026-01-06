Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала, когда в Украине отменят военное положение

Яна Пасынкова

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова рассказала, когда закончится война в Украине и отменят военное положение.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

«До завершения военного положения у нас с вами до 2 лет. Но здесь интересно, сначала будет завершение военного положения, а уже потом будет окончательный мир. Вот такая история», — сказала таролог.

Реклама

Также Яна Пасынкова считает, что в 2027 году в Украине могут состояться выборы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.