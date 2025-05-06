Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала о раскрытии тайны о войне в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предусмотрела, что скоро мир услышит еще одну тайну России по поводу войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкова спросили, почему диктатор Путин в одном из своих комментариев заговорил о том, что «Россию хотели принудить использовать ядерное оружие» в войне против Украины. Экстрасенс считает, что заявление Путина — это не случайность.

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«Больше двух дней, двух недель или двух месяцев россияне не смогут это скрывать. Они не смогут скрыть эту тайну. Им придется за это оправдываться. Я не знаю, что это за тайна, но мы точно о ней услышим», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.