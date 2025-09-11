Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала интересное предсказание о войне в Украине: "Случится в 2026 году"

Яна Пасынкова сделала предсказание на 2026 год

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о том, что ждет Украину в 2026 году.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что вероятно во второй половине 2026 года Украине уже будет нужна помощь с восстановлением, а не оружие.

«Это очень крутая информация. До конца 2026 года Штаты уже не так помогают нам с обороной, как с восстановлением, обороной, трудоустройством. Нас куда-то проталкивают, в какой-то союз, помогают нам сделать какие-то международные документы, разрешения. Вот прямо круто», — сказала она.

