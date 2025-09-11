ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
530
Время на прочтение
1 мин

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала интересное предсказание о войне в Украине: "Случится в 2026 году"

Таролог сделала новое предсказание о будущем в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала интересное предсказание о войне в Украине: "Случится в 2026 году"

Яна Пасынкова сделала предсказание на 2026 год

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о том, что ждет Украину в 2026 году.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что вероятно во второй половине 2026 года Украине уже будет нужна помощь с восстановлением, а не оружие.

«Это очень крутая информация. До конца 2026 года Штаты уже не так помогают нам с обороной, как с восстановлением, обороной, трудоустройством. Нас куда-то проталкивают, в какой-то союз, помогают нам сделать какие-то международные документы, разрешения. Вот прямо круто», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
530
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie