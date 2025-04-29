Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предсказание о Трампе и войне в Украине

Предсказание о Трампе и войне в Украине / © ТСН.ua

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о президенте США Дональде Трампе и войне в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова считает, что Трамп не понимает реалии войны в Украине. Она считает, что американский президент не хочет слушать украинского лидера.

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«Такое впечатление, что глухой с немым пообщался. Трамп нас не слышит, не понимает наших проблем. Он наслаждается тем, что он на сцене, что он звезда. Он сейчас так себя видит», — сказала Яна Пасынкова.