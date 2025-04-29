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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предсказание о Трампе и войне в Украине

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп

Предсказание о Трампе и войне в Украине / © ТСН.ua

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о президенте США Дональде Трампе и войне в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова считает, что Трамп не понимает реалии войны в Украине. Она считает, что американский президент не хочет слушать украинского лидера.

«Такое впечатление, что глухой с немым пообщался. Трамп нас не слышит, не понимает наших проблем. Он наслаждается тем, что он на сцене, что он звезда. Он сейчас так себя видит», — сказала Яна Пасынкова.

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