- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предсказание о Трампе и войне в Украине
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о президенте США Дональде Трампе и войне в Украине.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасинкова считает, что Трамп не понимает реалии войны в Украине. Она считает, что американский президент не хочет слушать украинского лидера.
«Такое впечатление, что глухой с немым пообщался. Трамп нас не слышит, не понимает наших проблем. Он наслаждается тем, что он на сцене, что он звезда. Он сейчас так себя видит», — сказала Яна Пасынкова.