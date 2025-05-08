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- Астрология
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Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание о войне в Украине: "Услышим новости"
Экстрасенс сделала новое предсказание о ситуации на фронте. Она считает, что украинцев ждут хорошие новости.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала новое предсказание о войне в Украине. В частности, она считает, что ситуация на фронте может измениться.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова предполагает, что уже скоро ситуация на фронте может измениться и ВСУ вернут под свой контроль часть оккупированной территории.
«Услышим мы скоро новости, что россияне наконец начали выгребать от наших воинов. Пусть оно так и будет. Наши ребята заставят их покинуть кусок, в который они уже вцепились. Пусть так и будет», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.