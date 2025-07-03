Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание о войне в Украине: "Скоро будет новость"

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова заявила, что скоро украинцы услышат и увидят новость, как уникальное оружие работает против врага.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отмечала, что Украина скоро применит что-то уникальное против российских оккупантов. По ее словам, «такого еще нет нигде в мире».

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«Скоро будет новость. Такого еще нет нигде в мире. Мы с вами увидим не только новость, но и как это работает против врага», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.