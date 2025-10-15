- Дата публикации
Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание о встрече Зеленского и Трампа: "Придется жертвовать"
Яна Пасынкова сделала предсказание о встрече президентов США и Украины.
Победительница «Битвы экстрасенсов«, таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро и предсказала, что по результатам этой встречи «придется пожертвовать малым».
«Нам придется пожертвовать малым, чтобы получить большое. Ждем заявления после этой встречи», — предсказала таролог.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.