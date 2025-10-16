ТСН в социальных сетях

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала шокирующее предсказание о будущем Украины

Экстрасенс удивила предсказанием о будущем в Украине.

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала шокирующее предсказание о будущем Украины

Таролог предсказала будущее Украины / © УНИАН

Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасынкова сделала предсказание о будущем Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что когда-то будет такое время, что Украина станет безопасным местом.

«Когда-то будет такое время, что Украина будет безопасным местом для людей, у которых ситуация такая же, как у нас. Это будут не трудовые мигранты. Это — беженцы», — сказала она.

Также Яна Пасынкова предсказала, когда закончится война в Украине

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

