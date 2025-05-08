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- Астрология
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Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала тревожное предсказание о войне в Украине
Экстрасенс предусмотрела новые попытки России продвинуться на фронте. Она рассказала, чего ждать украинцам во время войны.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о наступлении России на еще одну область Украины. Она считает, что под ударом может быть Сумщина.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что россияне могут готовить наступление на Сумскую область. Однако она убеждена, что оно будет неудачным.
«Тяжело им будет. Не примет их украинская земля — Сумщина не примет. Будут они там потуги показывать, но это все чтобы дойти до точки, где им вроде бы откроют двери. Но такого не будет. Этот день никогда не наступит», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.