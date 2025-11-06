ТСН в социальных сетях

Победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала новым предсказанием о войне: "Сюрприз" со стороны Беларуси"

Экстрасенс сделала предсказание о войне в Украине.

Яна Пасинкова

Победительница Битвы экстрасенсов, таролог Яна Пасынкова шокировала новым предвидением о войне в Украине. Она отметила, что РФ может готовить что-нибудь опасное.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова заявила, что у России еще есть «неразыгранная карта».

«Мне кажется, что основной „сюрприз“ для нас Россия подготовила со стороны Беларуси. Вот такая до сих пор не разыгранная карта. Такое пусть не сбывается», — сказала Яна Пасынкова.

Ранее победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание об окончании войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

