Победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала новым предсказанием о войне: "Сюрприз" со стороны Беларуси"

Яна Пасинкова

Победительница Битвы экстрасенсов, таролог Яна Пасынкова шокировала новым предвидением о войне в Украине. Она отметила, что РФ может готовить что-нибудь опасное.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова заявила, что у России еще есть «неразыгранная карта».

«Мне кажется, что основной „сюрприз“ для нас Россия подготовила со стороны Беларуси. Вот такая до сих пор не разыгранная карта. Такое пусть не сбывается», — сказала Яна Пасынкова.

