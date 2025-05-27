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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о важном событии в 2025 году

Яна Пасынкова предсказала важное событие в 2025 году, которое касается США и войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп и Путин

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о США и войне в Украине. Она убеждена, что эта страна изменит свое отношение к России.

Об этом экстрасенска сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова убеждает, что США еще «удивят Украину».

«Штаты до конца года, а это вторая половина 2025 года удивят нас в хорошем смысле этого слова. Речь идет об отношении к России и конкретных действий к россиянам», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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