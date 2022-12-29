Победный ноябрь: звезда "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев предсказал, когда закончится война в Украине

Победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев назвал ноябрь 2023 года знаковым. По его словам, это не будет замораживание боевых действий, однако ситуация для Украины станет легче.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев.

"11 месяц станет стабильным, однако все зависит сейчас от людей. В настоящее время, если ничего не изменится в энергетике, если люди будут идти по тому же пути, который запланировали, то может быть завершение войны именно в этот период", — отметил экстрасенс.

В то же время он не решился полностью предсказать завершение войны именно осенью 2023-го, однако то, что в этот период не будет заморозки войны, а стабильность появится, он подтвердил.

"Я вижу, что ситуация становится намного легче. При помощи партнеров, 11-й месяц может стать победным для Украины", — сказал Гордеев.

Накануне астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua сказал, что в 2023 году такой страны, как Российская Федерация, вообще не будет существовать. Также он назвал фамилию желаемого для Украины и цивилизованного мира преемника российского руководителя.

Читайте также: