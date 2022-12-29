Победный ноябрь: звезда "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев предсказал, когда закончится война в Украине

11 месяц 2023 станет стабильным для Украины.
Победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев назвал ноябрь 2023 года знаковым. По его словам, это не будет замораживание боевых действий, однако ситуация для Украины станет легче.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев.
"11 месяц станет стабильным, однако все зависит сейчас от людей. В настоящее время, если ничего не изменится в энергетике, если люди будут идти по тому же пути, который запланировали, то может быть завершение войны именно в этот период", — отметил экстрасенс.
В то же время он не решился полностью предсказать завершение войны именно осенью 2023-го, однако то, что в этот период не будет заморозки войны, а стабильность появится, он подтвердил.
"Я вижу, что ситуация становится намного легче. При помощи партнеров, 11-й месяц может стать победным для Украины", — сказал Гордеев.
Накануне астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua сказал, что в 2023 году такой страны, как Российская Федерация, вообще не будет существовать. Также он назвал фамилию желаемого для Украины и цивилизованного мира преемника российского руководителя.
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