- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему полнолуние 31 мая 2026 года называют Голубой: объяснение редкого явления
31 мая 2026 года на небе взойдет так называемое Голубое полнолуние — редкое астрономическое явление, название которого часто вводит людей в заблуждение.
Несмотря на название, Луна во время Голубой полнолуния не становится синей или голубой. Так называют второе полнолуние, которое происходит в одном календарном месяце. Именно такая ситуация произойдет в мае 2026 года: первое полнолуние было 1 мая, а второе придется на 31 мая.
Название "Голубое полнолуние" происходит из англоязычного выражения "Once in a Blue Moon", которое означает нечто редкое или необычное. Со временем этот термин закрепился в астрономии и популярной культуре для обозначения второй полнолуния за один месяц.
В среднем Голубое полнолуние случается раз в два-три года, поэтому это явление считают особенным. В 2026 году май станет одним из немногих месяцев с двумя полнолуниями, что и создаст эффект "голубой" Луны.
Иногда Луна действительно может приобретать синеватый оттенок из-за пыли, дыма или вулканического пепла в атмосфере, однако это очень редкое природное явление и оно не связано непосредственно с Голубым полнолунием.
В астрологии Голубое полнолуние считают периодом завершения циклов, сильных эмоций и неожиданных изменений. В этот раз она состоится в знаке Стрельца, что усугубит темы свободы, поиска смысла и внутренних трансформаций.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.