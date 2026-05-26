Почему полнолуние 31 мая 2026 года называют Голубой: объяснение редкого явления

Голубая Луна

Несмотря на название, Луна во время Голубой полнолуния не становится синей или голубой. Так называют второе полнолуние, которое происходит в одном календарном месяце. Именно такая ситуация произойдет в мае 2026 года: первое полнолуние было 1 мая, а второе придется на 31 мая.

Название "Голубое полнолуние" происходит из англоязычного выражения "Once in a Blue Moon", которое означает нечто редкое или необычное. Со временем этот термин закрепился в астрономии и популярной культуре для обозначения второй полнолуния за один месяц.

В среднем Голубое полнолуние случается раз в два-три года, поэтому это явление считают особенным. В 2026 году май станет одним из немногих месяцев с двумя полнолуниями, что и создаст эффект "голубой" Луны.

Иногда Луна действительно может приобретать синеватый оттенок из-за пыли, дыма или вулканического пепла в атмосфере, однако это очень редкое природное явление и оно не связано непосредственно с Голубым полнолунием.

В астрологии Голубое полнолуние считают периодом завершения циклов, сильных эмоций и неожиданных изменений. В этот раз она состоится в знаке Стрельца, что усугубит темы свободы, поиска смысла и внутренних трансформаций.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

