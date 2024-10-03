Почему Путин хочет оккупировать Украину: экстрасенс назвал мистическую цель диктатора

Экстрасенс Адрий Дуйко объяснил мистическую цель, почему российский диктатор Путин решил оккупировать Украину.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Андрей Дуйко отметил, что территория Украины - это "намоленные земли, где много церквей и монастырей". Он добавил, что здесь есть святые земли.

Экстрасенс отметил, что ни в Крыму, ни в Донецке или Луганске не стало лучше жить после того, как их оккупировала Россия.

"Украина - это святое место, кто с Украиной, тот счастлив. А потому Пу и хотел захватить Украину, думая, что так Россия не распадется. Но нам лучше без этой умирающего существа", - считает Андрей Дуйко.

Он добавил, что «Украина всегда будет существовать, как государство».

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