Под Путиным шатается кресло: таролог рассказала, каким будет парад на 9 мая

Во всех городах России отменили ход Бессмертного полка к 9 мая. Организаторы говорят, что все из-за "угрозы", но не уточнили, о чем именно идет речь. В некоторых городах не будет и первомайских мер, в частности в Москве. Отменят ли парад до 9 Мая в столице РФ? Что это значит для Путина?

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

“Я не думаю, что его отменят. Просто он не будет помпезным и массовым. Россияне оставят за собой какие-нибудь развлечения на уровне того, что это праздник. Эту атмосферу они захотят покинуть. Поэтому речь не идет о такой отмене. Это распоряжение именно Путина. Они боятся, что что-то может упасть и привести к смерти. Они боятся, чтобы эти беспорядки не пришли в Кремль, есть напряжение в обществе, кресло под Путиным шатается и очень сильно. Просто сейчас они пока справляются с этим”, — отметила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее экстрасенс Гордеев предусмотрел, как будет происходить контрнаступление ВСУ и когда ждать ракетных ударов.

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