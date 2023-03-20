Подарки от Запада: таролог рассказала об авиации и танках для Украины

Таролог Ирина Клевер в интервью ТСН.ua объяснила, что можно сказать о формировании коалиции из 150 танков Leopard, потому что обещание Украины получили, но когда они поступят на украинский фронт, пока точно неизвестно. И получит ли Украина истребители.

"Они придут, но кто-то им мешает. Обещанной авиации не предоставят. Но ее смогут подарить нам", — заявила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог сделал прогноз, когда и по какому сценарию закончится война в Украине.

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