Поддержка, откуда не ждали: известный экстрасенс дал прогноз для Украины до 19 февраля

Несмотря на то, что у оккупантов будут попытки продвигаться, украинская армия будет мужественно держать оборону.

Экстрасенс Роман Шептицкий дал прогноз на 13-19 февраля. По его словам, в течение ближайших дней российские войска будут давить с новой силой. Они имеют целью использовать момент, пока в Украину едет оружие от союзников.

Об этом рассказал Роман Шептицкий, сделавший прогноз по картам Таро.

"По общей характеристике выпадает давление и печаль. Пятерка мечей сигнализирует о том, что в ближайшие дни нас ждет ожидание, а также в течение этого времени может быть обострение военной ситуации", — сказал он.

По его словам, началось последнее масштабное наступление на Украину.

"Враг понимает, что мы еще ожидаем прихода оружия, танков и так далее, и они хотят максимально использовать этот момент", – добавил Шептицкий.

По прогнозу экстрасенса, с понедельника, 13 февраля, "там, где раньше была стена, мы будем идти напролом".

"Даже те, кто сейчас держится в стороне, будут активироваться в плане помощи Украине. Карты Таро говорят, что 14 февраля могут быть какие-то хорошие новости в этом плане. Это может быть новая помощь, поддержка с неожиданной стороны, стремительные успехи на фронте, проблемы в российской армии или в самом Кремле. Положительная динамика обязательно будет", — добавил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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