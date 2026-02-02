Подпишут ли Россия и Украина мирный договор: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, что россияне не захотят подписать мирный договор с Украиной и планируют хитрость.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог предполагает, что Украину ждет «предложение обмена». Однако она предупредила о подлости страны-оккупанта.

«Нас ждет с вами обмен. Предложение обмена. Это могут быть люди, это могут быть территории, это может быть объект, меняется на объект. Это будет. Что еще будет? Значит, россияне не хотят делить большой кусок. Они хотят его проглотить целиком. У них это не получится, сразу говорю. И для того, чтобы мы отдали этот кусок, они будут подло себя вести. Здесь карта каких-то хитростей, какого-то аферизма», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.