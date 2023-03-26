"Покоя не будет": экстрасенс предупредил украинцев о тяжелой неделе и назвал самые опасные дни

Полуфиналист "Битвы экстрасенсов" и таролог Роман Шептицкий предполагает, что неделя для украинцев будет тяжелой. Россия думает, как нанести еще больший вред для Украины.

По его расписаниям, на следующей неделе россияне могут попытаться нанести удар по важным объектам, а также – по гражданской инфраструктуре.

"Потому что пока мы их из Украины не выгоним, покоя, к сожалению, не будет. Тем более могут повторяться те события из прошлого, которые были раньше... Это может быть восстановление тех же воздушных угроз не только по критической инфраструктуре Украины", – считает маг.

Он рассказал, что опасность будет подстерегать в:

понедельник,

среду,

субботу.

В понедельник россияне могут попытаться атаковать, однако украинские военные дадут отпор. По словам мага, карты показывают, "что мы идем к победе" .На среду выпали довольно сложные карты, предполагающие возможные жертвы и смерти.

"Я еще раз говорю, враг часто планы меняет, поэтому трудно полностью предсказать, что они там надумывают... Аркан Девятка жезлов может говорить о возможном нападении. Вся Украина может быть под угрозой собственно ударов. И этот Аркан говорит, что нет у врага ни чести, ни совести", — призвал украинцев быть осторожными.

Что касается субботы, то Шептицкий предупредил, что Россия может попытаться навести страх и панику и нанести удары, которые приведут к жертвам. Однако карта Шизофрения указывает на то, что враг также может внезапно изменить свои планы и этого может не произойти.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи прогнозируют опасность над некоторыми городами Украины. В частности, опасность нависла над Запорожьем, Харьковом, Херсоном и городом-крепостью Бахмутом.

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