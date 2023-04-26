Политическое разоблачение и акивизация на фронте: экстрасенс и шаманка Сейраш дала прогноз на май

По словам шаманки, в мае на фронте могут произойти события, "которые можно отпраздновать".

Экстрасенс и шаманка Сейраш рассказала о том, что ждет Украину в мае.

Об этом она рассказала youtube-каналу TOP.

"На нашей политической арене, скорее всего, состоится какое-то очередное разоблачение. В мае нам дадут деньги. Снова состоится чей-то визит в Украину или даже наш президент куда-то поедет", — говорит Сейраш.

Так она прогнозирует в мае принятие какого-то важного политического решения, касающегося правосудия.

"С военной точки зрения в мае наблюдается больше положительной активности, больше военного ресурса. В мае произойдет нечто такое, что будет выглядеть как театр на фронте. Этот актив начинает свой отсчет примерно со следующей недели. Ожидаются события, которые можно отпраздновать. Это я вижу уже не первый раз. Сегодня что-то у Крымского моста сгорело и мне кажется, что где-то еще хлопнет. Что-то будет активно у врага гореть, но мы, конечно же, никакого отношения к этому не имеем", — подытожила шаманка.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее таролог Людмила Хомутовская рассказала, когда Украине дадут F-16 и дефицитные ракеты для ПВО.

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