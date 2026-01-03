Полнолуние волка 3 января 2025: что нельзя делать в этот день

Полнолуние / © Associated Press

Полнолуние волка 3 января 2025 года считается периодом повышенной эмоциональной чувствительности и внутреннего напряжения. Астрологи предостерегают: в этот день лучше избегать резких действий и решений, ведь они могут иметь длительные последствия. Именно поэтому есть вещи, которых во время полнолуния советуют не делать.

Не принимать импульсивные решения

Под влиянием полные эмоции обостряются, поэтому важные шаги лучше отложить на несколько дней.

Не выяснять отношения

Ссоры, претензии и ультиматумы в этот период легко выходят из-под контроля и могут оставить продолжительный конфликт.

Не перегружать себя работой

Физическое и эмоциональное истощение во время полнолуния ощущается сильнее обычного.

Не возвращаться к старым образам намеренно

Анализ прошлого возможен, но самокритика и самообвинение лишь усиливают напряжение.

Не делать больших финансовых затрат

Покупки на эмоциях часто оказываются неудачными или лишними.

Не игнорировать потребность в отдыхе

Нарушение режима сна в период полнолуния может привести к тревожности и раздражительности.

Полнолуние Волка – это время наблюдения, а не активных действий. Лучшая стратегия этого дня – спокойствие, уменьшение нагрузок и внимательное отношение к собственному состоянию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.