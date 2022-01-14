Полнолуние 18 января: три эффективные ритуалы для привлечения денег и красоты

Луна издревле привлекала людей.

Первое полнолуние в январе 20222 приходится на 18 января. Уже давно принято что, именно полнолуние считается самой колдовской ночью. В эту ночь усиливается сила Луны. Эзотерики считают полнолуния самым мощный период каждого месяца, ведь закладывается основа нашего будущего.

Существуют многочисленные приметы, обряды и ритуалы в полнолуние для повышения привлекательности и сексуальности, для привлечения денег и даже для избавления от проблем.

Полнолуние: ритуал для усиления красоты

В полнолуние в стакан горячей воды положить левой рукой соль, а затем расположить его под светом Луны. Пока соль растворяется, нужно представлять как небесное светило будет давать вам красоту и шарф. Стакан оставить на окне до утра. По пробуждении нужно умыться и отпить глоток воды из стакана, представляя как, вода входит в вас, а красота проявляется. Затем обряд необходимо повторять ежедневно, пока вся вода не будет выпита.

Полнолуние: ритуал для увелечения денег

Эзотерики считают, что это самый простой и действенный способ привлечения больших денег в дом, который не требует никаких сложных действий или атрибутов. В ночь на полнолуние нужно раскидать небольшую горсть монет самого крупного номинала на всех подоконниках квартиры. Горсть обязательно должна состоять из четного количества монет.

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Если у вас есть возможность из окна наблюдать диск полной луны, это в несколько раз усилит эффект от ритуала, если такой возможности нет – ничего страшного, - просто представьте Луну. Встаньте напротив окна, положите руки на разбросанные монеты, посмотрите из окна на полную луну и мысленно произнесите слово о том, чтобы Луна увеличила количество ваших денежных средств.

Очень важно произносить эти слова с искренней просьбой. Важно: в коем случае не смотрите на диск луны непрерывным взглядом: взгляд нужно периодически переводить на монеты, потом обратно на луну. Слова нужно произносить по три раза над каждой разбросанной горстью монет.

Полнолуние: ритуал для устранения проблем из жизни

Возьмите мед, корицу и коричневый сахар, отмерьте каждого ингредиента по семь столовых ложек, приготовьте смесь.

Намереваясь принять душ, возьмите сделанную Вами мазь и нанесите содержимое на свое тело, выдержите не долее семи минут. Пока время идет представляйте, как все наносное, плохое уходит от Вас.

Смойте волшебную смесь под контрастным душем. Буквально на следующее утро почувствуете неимоверный прилив сил. При использовании этой смеси обратите внимание на собственную непереносимость каких либо продуктов или аллергии.

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