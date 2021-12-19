Полнолуние 19 декабря 2021: что нужно делать, чего стоит избегать и как правильно загадывать желание

Это полнолуние как будто бы повернет вас лицом к самому себе.
19 декабря, в день святого Николая, наступит последнее полнолуние 2021 года. Заметим, что
оно наступит за два дня до зимнего солнцестояния, которое в этом году выпадает на 21 декабря. Учтите, что когда эти два астрономических события происходят очень близко, декабрьское полнолуние называют Луной Солнцестояния или Луной длинной ночи.
Интересно, что полнолуние в день зимнего солнцестояния также называется Траурной луной. Ведь в эти зимние дни вы должны позволить метафорически умереть всему, что больше не принадлежит вам.
Полнолуние 19 декабря 2021: мнение эзотериков и астрологов
В полнолуние 19 декабря хорошо помолиться об исцелении от болезни, обретении стабильности в личной жизни, успехе в бизнесе, защите от недругов и гармонии в семье.
Добавим, что декабрьское полнолуние будет происходить в знаке Близнецов, поэтому наибольшие проблемы могут ожидать нас в сфере любви и общения. Астрологи считают, что не исключено, что это полнолуние как будто бы повернет вас лицом к самому себе. В конце 2021 года пришло время попрощаться с завышенными ожиданиями и иллюзиями. Подведите итоги года, посмотрите что вы придумали, а что - истинно ваше.
Впереди - еще два месяца зимы, из-за это полнолуние 19 декабря - это время найти в себе силу и стойкость, чтобы двигаться дальше. Поэтому нужно поставить себе цели на следующий год.
Полнолуние 19 декабря: что нужно делать
- Благоприятно общаться со знакомыми и незнакомыми людьми.
- Можно совершать короткие поездки и перемещения в пространстве.
- Получайте знания и занимайтесь поиском нужной информации.
- Принимайте решения.
- Зажигайте свечи красного, белого и зеленого цветов.
- Украсьте жилище плющом, омелой, красными ягодами и палочками корицы.
- На рабочем столе поставьте кристалы обсидиан или оникса.
Полнолуние 19 декабря: что нельзя делать
- Нарушать гармонию внутреннего состояния.
- Заниматься очень серьезными делами.
- Делать крупные покупки и большие финансовые затраты.
Полнолуние 19 декабря: как загадывать желание
- Перед загадыванием желания нужно убрать все лишнее из помещения, мыслей, души - сделать уборку и принять душ.
- Загадывая желание, нельзя употреблять такие слова как "не" и "хочу". Нужно говорить "желаю", "надеюсь" в теперешнем времени.
- Желание нужно сформулировать очень четко, описывая все детали, визуализируя и представляя его.
- Также некоторые астрологи рекомендуют в полнолуние загадывать желания так, будто они сбылись, проговаривать свои ощущения.
Заметим, что следующее полнолуние произойдет уже 17 января 2022 года, тогда взойдет волчья Луна.
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