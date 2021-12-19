Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Полнолуние 19 декабря 2021: что нужно делать, чего стоит избегать и как правильно загадывать желание

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полнолуние 19 декабря 2021: что нужно делать, чего стоит избегать и как правильно загадывать желание

ТСН.ua

Это полнолуние как будто бы повернет вас лицом к самому себе.

19 декабря, в день святого Николая, наступит последнее полнолуние 2021 года. Заметим, что 
оно наступит за два дня до зимнего солнцестояния, которое в этом году выпадает на 21 декабря. Учтите, что когда эти два астрономических события происходят очень близко, декабрьское полнолуние называют Луной Солнцестояния или Луной длинной ночи.

Интересно, что полнолуние в день зимнего солнцестояния также называется Траурной луной. Ведь в эти зимние дни вы должны позволить метафорически умереть всему, что больше не принадлежит вам. 

Полнолуние 19 декабря 2021: мнение эзотериков и астрологов

В полнолуние 19 декабря хорошо помолиться об исцелении от болезни, обретении стабильности в личной жизни, успехе в бизнесе, защите от недругов и гармонии в семье.

Добавим, что декабрьское полнолуние будет происходить в знаке Близнецов, поэтому наибольшие проблемы могут ожидать нас в сфере любви и общения. Астрологи считают, что не исключено, что это полнолуние как будто бы повернет вас лицом к самому себе. В конце 2021 года пришло время попрощаться с завышенными ожиданиями и иллюзиями. Подведите итоги года, посмотрите что вы придумали, а что - истинно ваше.

Впереди - еще два месяца зимы, из-за это полнолуние 19 декабря - это время найти в себе силу и стойкость, чтобы двигаться дальше. Поэтому нужно поставить себе цели на следующий год. 

Полнолуние 19 декабря: что нужно делать

  • Благоприятно общаться со знакомыми и незнакомыми людьми.
  • Можно совершать короткие поездки и перемещения в пространстве. 
  • Получайте знания и занимайтесь поиском нужной информации.
  • Принимайте решения.
  • Зажигайте свечи красного, белого и зеленого цветов.
  • Украсьте жилище плющом, омелой, красными ягодами и палочками корицы. 
  • На рабочем столе поставьте кристалы обсидиан или оникса.

Полнолуние 19 декабря: что нельзя делать

  • Нарушать гармонию внутреннего состояния.
  • Заниматься очень серьезными делами. 
  • Делать крупные покупки и большие финансовые затраты.

Полнолуние 19 декабря: как загадывать желание

  1. Перед загадыванием желания нужно убрать все лишнее из помещения, мыслей, души - сделать уборку и принять душ. 
  2. Загадывая желание, нельзя употреблять такие слова как "не" и "хочу". Нужно говорить "желаю", "надеюсь" в теперешнем времени.
  3. Желание нужно сформулировать очень четко, описывая все детали, визуализируя и представляя его.
  4. Также некоторые астрологи рекомендуют в полнолуние загадывать желания так, будто они сбылись, проговаривать свои ощущения.

Заметим, что следующее полнолуние произойдет уже 17 января 2022 года, тогда взойдет волчья Луна.

Читайте также:

Избежать раздражения и призвать красоту: как спастись от негативного влияния полнолуния

Избежать раздражения и призвать красоту: как спастись от негативного влияния полнолуния

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация