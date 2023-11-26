Полнолуние 27 ноября 2023: гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на полнолуние 27 ноября рассказывает, что Близнецы работают на успех, а у Львова возможны новые вызовы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерикины Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. Отношения следует починить. На работе запланируйте дальнейшее развитие.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях вас могут оскорбить. На работе следует ожидать новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж пентаклов"

Вы достойно трудитесь на свой успех. В отношениях начните накапливать вместе. В сфере работы ищите более выгодные варианты.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. В отношениях поймите, что вы хотите дальше. На работе действуйте активно.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка мечей"

Возможны новые вызовы. В отношениях старайтесь не ранить партнера. На работе возможны испытания.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка пентаклов"

Работайте достойно и получите результат. В отношениях поймите, что вы хотите от них дальше. На работе начните новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победы. В отношениях ожидайте новых успехов, а в профессиональной сфере – достижений.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Иерофант"

Не забывайте о балансе. В отношениях уравновесьте тело и разум. На работе в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В любви раскройте свой потенциал, а на работе смело двигайтесь вперед.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не обижайтесь слишком много. В отношениях у вас осталось еще немного любви. На работе вас могут оскорбить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – вот ваше основное оружие. В отношениях стремитесь к большему. На работе проявите профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Вернитесь в прошлое. Познакомьтесь со старыми друзьями. А в решении рабочих вызовов не забывайте о коллегах.

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