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Полнолуние 5 февраля 2023 года: что нужно сделать и что категорически запрещено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
46
Время на прочтение
2 мин
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Полнолуние 5 февраля 2023 года: что нужно сделать и что категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

Когда-то Луну почитали как богиню.

У нее просили помощи, к ней обращались за защитой, на нее надеялись. Издревле ее силу использовали шаманы и знахари, посвящая им свои ритуалы и обряды.

Современные астрологи считают, что с ней так или иначе связаны все процессы на Земле. А в арсенале у знахарей и колдунов имеются магические обряды, которые нужно выполнять когда на небе будет появляться Луна.

Помните, что в это время лунного цикла мысли и желания могут легко материализоваться, поэтому нужно быть максимально осторожными.

Полнолуние 5 февраля 2023 года: что категорически нельзя делать

  • что-либо выносить из дома;
  • одалживать или отдавать вещи;
  • заготавливать дрова или строительный материал для нового дома;
  • обрезать или прививать деревья;
  • поддаваться негативным эмоциям;
  • попадать под влияние других людей;
  • переусердствовать с физической нагрузкой и спортом. 

Полнолуние 5 февраля 2023: что можно делать

  • почистить пространство как физическое, так и ментальное;
  • выбросить старые вещи и установки;
  • пересмотреть круг общения;
  • лить меньше молока в еду и сыпать меньше крупы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
46
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