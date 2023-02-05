Полнолуние 5 февраля 2023 года: что нужно сделать и что категорически запрещено

У нее просили помощи, к ней обращались за защитой, на нее надеялись. Издревле ее силу использовали шаманы и знахари, посвящая им свои ритуалы и обряды.

Современные астрологи считают, что с ней так или иначе связаны все процессы на Земле. А в арсенале у знахарей и колдунов имеются магические обряды, которые нужно выполнять когда на небе будет появляться Луна.

Помните, что в это время лунного цикла мысли и желания могут легко материализоваться, поэтому нужно быть максимально осторожными.

Полнолуние 5 февраля 2023 года: что категорически нельзя делать

что-либо выносить из дома;

одалживать или отдавать вещи;

заготавливать дрова или строительный материал для нового дома;

обрезать или прививать деревья;

поддаваться негативным эмоциям;

попадать под влияние других людей;

переусердствовать с физической нагрузкой и спортом.

Полнолуние 5 февраля 2023: что можно делать

почистить пространство как физическое, так и ментальное;

выбросить старые вещи и установки;

пересмотреть круг общения;

лить меньше молока в еду и сыпать меньше крупы.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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