Полнолуние 5 февраля 2023 года: что нужно сделать и что категорически запрещено

Когда-то Луну почитали как богиню.
У нее просили помощи, к ней обращались за защитой, на нее надеялись. Издревле ее силу использовали шаманы и знахари, посвящая им свои ритуалы и обряды.
Современные астрологи считают, что с ней так или иначе связаны все процессы на Земле. А в арсенале у знахарей и колдунов имеются магические обряды, которые нужно выполнять когда на небе будет появляться Луна.
Помните, что в это время лунного цикла мысли и желания могут легко материализоваться, поэтому нужно быть максимально осторожными.
Полнолуние 5 февраля 2023 года: что категорически нельзя делать
- что-либо выносить из дома;
- одалживать или отдавать вещи;
- заготавливать дрова или строительный материал для нового дома;
- обрезать или прививать деревья;
- поддаваться негативным эмоциям;
- попадать под влияние других людей;
- переусердствовать с физической нагрузкой и спортом.
Полнолуние 5 февраля 2023: что можно делать
- почистить пространство как физическое, так и ментальное;
- выбросить старые вещи и установки;
- пересмотреть круг общения;
- лить меньше молока в еду и сыпать меньше крупы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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